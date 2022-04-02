Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Оценены результаты программы туристического кешбэка

Ананлитик Мкртчян предложил пересмотреть программу туристического кешбэка

Фото: Shutterstock

Программа туристического кешбэка могла бы работать дольше при других условиях. Для увеличения спроса на поездки необходимо было отменить частичный возврат средств по популярным направлениям. Результаты программы в разговоре с «Лентой.ру» оценил член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Результаты программы туристического кешбэка могли бы стать успешными для непопулярных туристических регионов, считает Алексан Мкртчян.

«Ростуризм не ожидал такого спроса. Если в Сочи возможно попасть любым путем, то можно было и не давать кешбэк сочинским отелям. Сочинские отельеры как воспользовались: они просто подняли цены, и туристы почти ничего не выиграли. Но у нас есть регионы, где не хватает туристов. Мы чувствуем, как в средней полосе стонут отельеры, а туристическая нагрузка не превышает 15-20 процентов. Можно было сделать иначе: едете в Сочи — у вас кешбэк ноль, едете на Чукотку — у вас кешбэк не до 20 тысяч рублей, а, скажем, 50 тысяч рублей. Это те же 20 процентов, только нужно верхнюю планку поднять в 2,5 раза», — объяснил он.

То, что сделал сейчас Ростуризм — это как тушить костер бензином. Суть туристического кешбэка — это поднять спрос на те регионы, где он маленький. Если спрос хороший, не надо платить никакого кешбэка. Ростуризм закрыл досрочно программу, потому что были неправильно расходованы средства

Алексан Мкртчянчлен президиума Альянса туристических агентств

По мнению Алексана Мкртчяна, изменение условий в пользу непопулярных регионов не скажется на качестве отдыха из-за недостаточно развитой инфраструктуры.

«В Сочи мы ждем в этом году порядка семи-восьми миллионов человек. Здорово было бы, если бы на ту же Камчатку приехало 100 тысяч человек. Камчатка такое количество переварит за сезон, туда не приедет миллион человек этим летом даже при наличии кешбэка в 50 тысяч рублей», — заключил он.

Материалы по теме:
Россияне перестали интересоваться турами в Египет и Турцию
Россияне перестали интересоваться турами в Египет и Турцию
Вчера
Для российских туристов построят быстровозводимые трехзвездочные отели
Для российских туристов построят быстровозводимые трехзвездочные отели
Вчера
Россиянам предложили новый способ добраться до курортов Черного моря
Россиянам предложили новый способ добраться до курортов Черного моря
Вчера

Из-за повышенного спроса Ростуризм решил остановить продажи туров с кешбэком с 9 апреля. Программа стартовала 15 марта, она позволяла вернуть до 20 процентов стоимости, но не более 20 тысяч рублей за туристическую поездку с проживанием в гостинице от двух ночей, оплаченную картой «Мир».

Следующий этап акции запланирован на осенне-зимний период.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа
Москвичам спрогнозировали ненастный апрель
Оценены результаты программы туристического кешбэка
Песков прокомментировал отношения России и ЕС фразой «выход есть»
Роскомнадзор назвал условия для отказа от новых мер против YouTube
Российский топ-менеджер заявил о пропавшем у него на свадьбе полумиллионе рублей
В США опубликовали расследование об искусственном происхождении вируса COVID-19
Британцы устроили митинг в Лондоне из-за роста цен на газ
Россияне вспомнили об изобилии икры и крабов в СССР
Путин разрешил полное госфинансирование российских фильмов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.