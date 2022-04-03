Чемпионка США по плаванию выступила против трансгендеров в женских соревнованиях

Американская пловчиха Джери Шанто выступила против трансгендеров в женских соревнованиях

Американская пловчиха Джери Шанто выступила против трансгендеров в женских соревнованиях. Ее слова передает New York Post.

«Мы за то, чтобы девушки принимали участие в честных соревнованиях. Выступать против биологического мужчины — нечестно», — заявила чемпионка США. Она рассказала, что спортсменки боятся высказывать свою позицию, потому что опасаются негативной реакции. «Очень подрывает, когда идея мужчины, конкурирующего с вами наравне, становится нормальной. Это настолько деморализует, что трудно уложить это в голове», — добавила Шанто.

19 марта американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации. Она выиграла на дистанции 500 ярдов вольным стилем (457,2 метра) и опередила серебряных медалисток Олимпийских игр 2020 года в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан.

Томас, будучи мужчиной, выступал последний раз в ноябре 2019 года. Спортсменка прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение для всех участниц турниров.

17 ноября Международный олимпийский комитет представил рекомендации в вопросе допуска спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них указано, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности, а подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.