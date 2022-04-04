Американский клуб Бекхэма заинтересовался Роналду

«Интер Майами» Дэвида Бэкхема захотел подписать контракт с форвардом МЮ Криштиану Роналду

Клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» заинтересован в переходе португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, владелец клуба Дэвид Бэкхем захотел подписать с футболистом контракт и обсудил с ним возможный трансфер. Переход 37-летнего португальца может состояться летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду передумал уходить из МЮ. Отмечалось, что решение обусловлено финансовыми сложностями трансфера. В Европе мало клубов, имеющих возможность платить Роналду зарплату на уровне той, которую он получает в Англии.

1 апреля стало известно, что «Интер Майами» нацелился на трансфер 34-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Клуб захотел подписать аргентинца ближайшим летом.