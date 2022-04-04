Раскрыты подробности ухода грузинского футболиста из клуба РПЛ

Президент «Динамо Батуми» Беридзе заявил, что футболист Кварацхелия хотел играть за клуб

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе раскрыл подробности ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии из клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Рубин». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Беридзе заявил, что футболист лично захотел уехать из России и играть за «Динамо». Он подчеркнул, что Кварацхелия в полном объеме получает свою зарплату. По мнению президента клуба, на переход спортсмена повлияли различные обстоятельства.

Кварацхелия подписал контракт с «Динамо Батуми» 23 марта. Хвича покинул «Рубин», контракт с которым был рассчитан до 2024 года, и вернулся на родину.

21 марта «Матч ТВ» сообщил, что в адрес семьи Кварацхелии поступают угрозы из-за его выступлений за российский клуб. Отмечалось, что 21-летний полузащитник отказывается возвращаться в Россию после выступления за сборную Грузии.