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Раскрыты подробности ухода грузинского футболиста из клуба РПЛ

Президент «Динамо Батуми» Беридзе заявил, что футболист Кварацхелия хотел играть за клуб
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе раскрыл подробности ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии из клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Рубин». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Беридзе заявил, что футболист лично захотел уехать из России и играть за «Динамо». Он подчеркнул, что Кварацхелия в полном объеме получает свою зарплату. По мнению президента клуба, на переход спортсмена повлияли различные обстоятельства.

Кварацхелия подписал контракт с «Динамо Батуми» 23 марта. Хвича покинул «Рубин», контракт с которым был рассчитан до 2024 года, и вернулся на родину.

21 марта «Матч ТВ» сообщил, что в адрес семьи Кварацхелии поступают угрозы из-за его выступлений за российский клуб. Отмечалось, что 21-летний полузащитник отказывается возвращаться в Россию после выступления за сборную Грузии.

Анастасия Борисова
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