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Песков рассказал о намерении Москвы продвигать тему провокации в Буче в ООН

Песков заявил, что российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче в ООН

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российские дипломаты продолжат продвигать тему провокаций в украинском городе Буча в Совете безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная», — заявил представитель Кремля. Он также отметил, что инициатива Москвы показывает серьезность намерений обсудить тему провокаций в Буче на международном уровне.

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Кроме того Песков передал, что в Кремле требуют от международных лидеров не спешить с обвинениями в адрес Москвы в убийствах гражданских лиц в городе Буча Киевской области. Он также призвал их прислушаться к аргументации российской стороны.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в городе Буча под Киевом. На распространенных изданиями кадрах были видны тела людей, которые лежали на улицах города после ухода из него российской армии.

Минобороны России назвало обвинения Киева в массовых убийствах мирных жителей провокацией. В ведомстве заметили, что свидетельства о совершенных преступлениях в Буче появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.

Из-за ситуации в Буче Россия созвала заседание Совбеза ООН. По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва потребовала заседания из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее объявила, что Великобритания не дала согласие на проведение заседания.

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Николай Чигасов
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