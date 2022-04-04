Российская теннисистка выиграла турнир в Майами в парном разряде

Россиянка Звонарева и немка Зигемунд выиграли теннисный турнир в Майами в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд выиграли теннисный турнир категории ATP Masters-1000 в Майами в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче теннисистки сыграли против россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс. Встреча продлилась один час 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

В одиночных разрядах победителями стали полька Ига Свентек и 18-летний испанец Карлос Алькарас. Лучшим из россиян стал Даниил Медведев, остановившийся в двух шагах от финала. В четвертьфинальном матче он проиграл поляку Хуберту Хуркачу и потерял шансы вернуть статус первой ракетки мира.

2 апреля Медведев сообщил, что несколько месяцев играл с небольшой грыжей. Он рассказал, что для решения проблемы согласился на операцию, и отметил, что восстановление может занять от одного до двух месяцев.

В феврале Медведев получил статус первой ракетки мира, однако затем упустил его. Он стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который стал номером один в мировом рейтинге.