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Харламов назвал возможного победителя популярного шоу на ТНТ

Комик Харламов заявил, что в шоу «Игра» могла победить команда «Сборная Красноярска»
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярный российский комик и резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал возможного победителя в юмористическом шоу «Игра» на телеканале ТНТ, чьи съемки ранее были приостановлены. Догадкой он поделился в своем канале в Telegram.

По мнению Харламова, участвовавшего в шоу в качестве судьи, в программе могла бы выиграть команда «Сборная Красноярска». Юморист также счел, что главным соперником этого коллектива в борьбе за победу стали бы «Камызяки».

«Три выпуска [шоу "Игра"] еще были, которые никто не видел. "Красноярск" очень хорошо шел», — заявил комик.

Ранее телеведущий и комик Азамат Мусагалиев назвал главную проблему передачи «Игра». Он признался, что из-за участия в проекте известных юмористов было сложно организовать съемки.

В ноябре 2021 года ТНТ приостановил съемки «Игры». В пресс-службе телеканала заявили, что решение было обусловлено пандемией COVID-19. Помимо того, была прекращена трансляция уже отснятых выпусков шоу.

«Игра» выходила на ТНТ с сентября 2021 года. В программе участвовали 12 команд, состоявших из представителей старой и новой школы юмора. Ведущим шоу стал Евгений Чебатков, в жюри проекта вошли Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов.

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Маргарита Щигарева
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