Оценена вероятность появления обходных путей для закупки Европой газа из России

Аналитик Фролов исключил появление газовых государств-хабов в Европе

Европейские страны, которые не хотят переводить расчеты с Россией за газ в рубли, будут вынуждены принять условия. Появление обходных путей для закупки российского голубого топлива исключено, заявил «Ленте.ру» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Как рассказал аналитик, одной политической воли европейским странам недостаточно, чтобы отказаться от закупок российского газа.

«Закупают не страны. Это принципиальный момент, который упускают, когда слышат заявления политиков. Когда выходит какой-нибудь министр экономики или президент и заявляет, что мы не будем закупать газ за рубли, это не значит абсолютно ничего по той простой причине, что он не отвечает за закупку газа и не управляет компанией, которая занимается закупкой газа. Нам надо слышать заявления компаний, у которых есть контракт с "Газпромом". Такие заявления были пока только со стороны Литвы и Латвии», — объяснил он.

Если до подписания указа президентом нашей страны игра в гляделки шла между нашим государством и европейскими, то теперь уже в гляделки начинают играть компании, у которых есть контракт с «Газпромом». Речь не идет о том, чтобы не закупить российский газ, а закупить чей-то еще. Речь идет о том, что у того, кто будет работать по этой схеме, газ будет в должных количествах, а у тех, кто откажется, не будет Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Обходные пути

Многие европейские государства не поддержали новый порядок расчетов. Полностью отказалась от закупок российского голубого топлива Литва. Александр Фролов полагает, что это единичный случай.

«Если компании в странах продолжают закупки российского газа, это является стимулом для частных предприятий по включению в эту схему. В одной только Германии пять компаний имеют долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа. Без усиления текущего уровня напряженности появление государств-хабов маловероятно, потому как большая часть компаний включатся в предложенную схему. Те, кто откажется, будут покупать газ, используя биржевые механизмы. Пока от включения в эту структуру отказываются компании, которые отвечают за относительно небольшой объем давления», — заключил он.

О переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли президент России Владимир Путин заявил 23 марта. Согласно новой схеме, иностранные клиенты должны будут завести валютные и рублевые счета в «Газпромбанке». Оплата будет поступать в валюте, а банк будет сам покупать на Московской бирже рубли. До поставщика оплата будет уже доходить в российской валюте.

