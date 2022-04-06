Объяснена невозможность выхода России из ООН

Политолог Фельдман назвал невозможным исключение России из ООН

Исключение России из Организации Объединенных Наций (ООН) невозможно как по инициативе других стран, так и по желанию Москвы. При этом вероятно ограничение России в правах, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил важность ООН для донесения позиции России.

Политолог отметил, что постоянные члены Совета Безопасности (СБ) ООН, среди которых Россия, Китай, Великобритания, Франция и США, не могут быть исключены из организации.

«Эти страны являются ядерными державами, что подтверждает их ключевой статус в архитектуре современного миропорядка. Это делалось прежде всего для того, чтобы ядерные державы не переходили к последним военным аргументам при возникновении противоречий между ними, а все-таки мнение каждой должно было быть учтено при согласовании важнейших вопросов, связанных с глобальной безопасностью», — объяснил он.

Меньше прав

Постоянные члены СБ ООН обладают правом вето, которое позволяет отвергать любые проекты резолюции. По мнению Павла Фельдмана, это право тоже невозможно отобрать, но есть другие способы воздействия на Россию.

«Россию могут по инициативе представителя США исключить из Совета по правам человека при ООН, но это едва ли как-то повлияет на нашу страну и современный миропорядок», — считает он.

Уйти самим

Россия не станет в одностороннем порядке разрывать отношения с ООН, уверен политолог.

«Россия всегда с большим уважением относилась к ООН, это для нее всегда была одна из важнейших площадок, позволяющая доносить свою позицию до мирового сообщества. Россия даже в Совете Безопасности ООН со своей позицией, отличающейся от позиции коллективного Запада, не одинока. Очень часто позиция Китая, еще одного постоянного члена Совета Безопасности, согласуется с российской. В этом смысле нет никакой изоляции, никакого одиночества на площадке ООН. Тем более мы демонстрируем уважение к принципам международного права, на котором зиждется ООН. Выход из нее означал бы просто отрицание всех принципов», — заключил Павел Фельдман.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из Совета Безопасности организации. Однако, по ее словам, Вашингтон сделает членство в органе для России максимально некомфортным.

О том, что Россию не удастся исключить из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН, также рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет Безопасности ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава. По его словам, ООН на сегодняшний день не в состоянии эффективно реагировать на российскую спецоперацию на Украине.

