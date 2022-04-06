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Экономист перечислил возможные последствия выплаты Россией госдолга в рублях

Экономист Косой счел не критичными возможные последствия выплат РФ по госдолгу в рублях

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Исполнение Минфином обязательств по евробондам в рублях может быть расценено как технический дефолт, предположил экономист Владимир Косой. Он добавил, что, хотя на данном этапе это не является критичным, происходящее свидетельствует о продолжающейся эскалации с обеих сторон. Возможные последствия этого решения он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Министерство финансов России объявило об исполнении обязательств по двум выпускам евробондов — «Россия-2022» и «Россия-2042» — в рублях. Общая сумма выплат иностранным держателям в пересчете на доллары США составила 649,2 миллиона. Средства были перечислены 4 апреля. В Минфине объяснили, что перейти на рубли пришлось из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручение в иностранной валюте.

«Скорее всего, такой шаг будет расцениваться как технический дефолт. С точки зрения населения и текущего момента это практически ничего не значит. Но вот с точки зрения дальнейших отношений все не так просто. Это на несколько лет отодвинет возможность привлекать средства с внешних финансовых рынков. В моем понимании, на данном этапе это не критично. Но опасно с той точки зрения, что свидетельствует о продолжающейся эскалации с обеих сторон», — считает Косой.

В конечном счете признание или непризнание технического дефолта, по словам экономиста, будет зависеть от позиции получателей платежа. С большой долей вероятности они попытаются опротестовать платеж, заявив о дефолте, предположил экономист.

Оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иностранные рейтинговые агентства в марте оценивали такие выплаты как дефолт. Предполагалось, что он может наступить еще несколько недель назад (с официальным объявлением через месяц), однако тогда Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу. Возможность для этого Москве предоставили США, которые сделали для операций по обслуживанию госдолга исключение.

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Наталия Белова
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