В МИД оценили инициативу исключить Россию из СПЧ ООН

Захарова назвала инициативу о приостановке членства РФ в СПЧ ООН антироссийской кампанией

Инициатива Запада и США о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН является частью антироссийской кампании. Об этом в среду, 6 апреля, на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это часть кампании атак на Россию в многосторонних межправительственных структурах Вашингтона и его союзников», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что США и страны Запада действительно подготовили соответствующий проект резолюции и внесли его на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН. По ее мнению, неучастие России в СПЧ ООН подорвет его универсальность и объективность, что позволит Западу установить тотальный контроль над сферой правозащитной деятельности.

5 апреля стало известно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд намерена добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по поручению президента Джо Байдена. Согласно сведениям Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ». Постпред США рассказала, что заседание Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства России в СПЧ пройдет 7 апреля.

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН и выразил надежду, что этого не произойдет.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.