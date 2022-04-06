Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД оценили инициативу исключить Россию из СПЧ ООН

Захарова назвала инициативу о приостановке членства РФ в СПЧ ООН антироссийской кампанией

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Инициатива Запада и США о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН является частью антироссийской кампании. Об этом в среду, 6 апреля, на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это часть кампании атак на Россию в многосторонних межправительственных структурах Вашингтона и его союзников», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что США и страны Запада действительно подготовили соответствующий проект резолюции и внесли его на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН. По ее мнению, неучастие России в СПЧ ООН подорвет его универсальность и объективность, что позволит Западу установить тотальный контроль над сферой правозащитной деятельности.

5 апреля стало известно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд намерена добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по поручению президента Джо Байдена. Согласно сведениям Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ». Постпред США рассказала, что заседание Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства России в СПЧ пройдет 7 апреля.

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН и выразил надежду, что этого не произойдет.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился ниже 80 рублей
Раскрыта оптимальная стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard
Мэром освобожденного Мариуполя назначили местного
Четверых россиян осудили за удержание в рабстве 20 человек
Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину
Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Apple резко сократила производство AirPods
Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи
Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.