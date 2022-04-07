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В МИД заявили о подготовке Киевом химических провокаций

В МИД РФ заявили о наличии достоверных данных о подготовке Киевом химических провокаций

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Российская сторона обладает достоверными данными о подготовке Киевом новые химические провокации при поддержке американских кураторов. Об этом заявил руководитель делегации МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.

«У нас имеются достоверные данные о подготовке Киевом при поддержке заокеанских кураторов и других химических провокаций», — рассказал дипломат.

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Виктория Кондратьева
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