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Стала известна реакция французов на решение Фуркада порвать флаг ради россиян

Юрист Беше-Головко: французы негативно отреагировали на поддержку Симоном Фуркадом россиян

Фото: Kalle Parkkinen / Globallookpress.com

Доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко рассказала о реакции французов на решение биатлониста Симона Фуркада порвать флаг страны ради россиян. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Непривычно видеть человека, который является публичным лицом, рвущего французский флаг. Особенно сейчас. Поэтому было много реакций, в основном они очень негативные», — заявила Беше-Головко. Юрист подчеркнула, что после ему пришлось объясниться за свое спонтанное интервью.

3 апреля Симон Фуркад рассказал о травле иностранными фанатами. По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.

Андрей Стрельцов
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