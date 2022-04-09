Экономист разъяснил валютные послабления Центробанка

Экономист Абрамов счел маловероятным появление валюты в банках после послаблений ЦБ

После решения Центробанка (ЦБ) возобновить продажу наличной валюты в обменниках ее все равно будет сложно купить. Суть новых послаблений в разговоре с «Лентой.ру» разъяснил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

Смягчения ограничений на снятие наличной валюты для россиян, которые ввел регулятор, связаны с падением курса валюты, считает экономист.

«Тот курс, который публикуется сейчас, не отражает реальной стоимости доллара. Центральный банк делает все усилия, чтобы сравнять реальный рыночный и тот, который сейчас формируется на бирже. Последние послабления ограничений валютных операций направлены на то, чтобы сделать его более конвертируемым. Это полезные, но не очень существенные шаги», — рассказал он.

Получать валюту в обменниках у банков можно будет только в меру тех остатков валюты, которые поступают в кассу банков, поэтому получить практически ничего невозможно будет. Даже если что-то в кассе появится, это будет расходиться на другие приоритеты банка, чем на продажу валюты людям Александр Абрамов кандидат экономических наук

Наиболее полезная мера — это возможность снимать средства с валютных депозитов, которая позволяет сохранять доверие граждан к таким вкладам, считает Александр Абрамов.

По мнению экономиста, укрепление рубля не имеет большого значения для россиян, учитывая ограничения на использование валюты.

«С курсом происходит простая вещь. С предложением валюты на бирже все в порядке — у экспортеров есть требование продавать 80 процентов валютной выручки на бирже. Проблема в том, насколько ценна безналичная валюта для покупателей, если невозможно забрать эти деньги в виде наличных, если ограничены переводы за границу и даже элементарные подписки на иностранные сервисы. Тот же безналичный доллар, который вы можете купить на бирже, мало для чего можно использовать. Это условный доллар с ограниченными правами, поэтому цена этого доллара падает», — заключил он.

Банк России смягчил ограничения, которые были введены из-за санкций после начала спецоперации на Украине. С 18 апреля банки снова смогут продавать наличную валюту гражданам, но только ту, что поступила в кассы с 9 апреля.

Также физлица смогут снимать с банковских счетов и депозитов, которые были открыты до 9 марта, не только доллары, но и евро. Общий лимит снятий не должен превышать 10 тысяч.

9 марта Центробанк на полгода ограничил снятие наличной валюты — клиенты могли получить в кассах банков не более 10 тысяч долларов с ранее открытых счетов. Суммы сверх лимита конвертировались в рубли.

