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Карпин заявил о нарушении спортивного принципа в РПЛ

Тренер Карпин заявил, что спортивный принцип в чемпионате России нарушен абсолютно во всем

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказался о проведении Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводятся на официальном сайте команды.

Он заявил, что в чемпионате России нарушен спортивный принцип абсолютно во всем. «Я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — пояснил тренер.

Ранее Карпин раскритиковал РПЛ за проведение матчей в городах, в которых закрыты аэропорты. «Нарушение спортивного принципа в том, что "Краснодару" нужно ездить, а кто-то летает, уже даже так принцип нарушен», — объяснил свою позицию тренер.

Иностранные футболисты начали покидать РПЛ на фоне санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Российские сборные и клубы были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Легионерам разрешили приостанавливать контракты с российскими клубами и покидать их расположение.

Дарья Коршунова
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