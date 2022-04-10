Заинтересованность Абрамовича в покупке нового клуба опровергли

Представитель Романа Абрамовича опроверг желание миллиардера купить испанскую «Валенсию»

Представитель российского миллиардера Романа Абрамовича прокомментировал новость о заинтересованности предпринимателя в новом клубе. О подробностях он сообщил «Ленте.ру».

Представитель бизнесмена опроверг желание Абрамовича стать владельцем испанской «Валенсии». Он заявил, что информация не соответствует действительности.

Ранее издание The Mirror сообщило, что Абрамович нацелился на покупку «Валенсии». По словам бывшего вице-президента клуба Мигеля Сорио, россиянин является одним из главных претендентов на приобретение команды. При этом он отметил, что «Валенсия» испытывает финансовые трудности.

5 апреля сообщалось, что Абрамович купил турецкий футбольный клуб «Гезтепе». Однако позже эта информация также была опровергнута.