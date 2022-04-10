Тактаров объяснил поражение Яна от Стерлинга

Олег Тактаров заявил, что боец MMA Петр Ян оплошал с подготовкой перед боем со Стерлингом

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров объяснил поражение россиянина Петра Яна от американца Алджамейна Стерлинга в титульном поединке на турнире UFC 273. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Петр мог его деклассировать, но зачем-то заходил за спину. Можно было продолжать разбивать. Все эти действия были восприняты судьями, что Петр опасался перевода в партер. Ян все прекрасно знает. Но с подготовкой оплошал», — сказал Тактаров. Он добавил, что россиянин провел слишком энергозатратную защиту, предоставив сопернику максимальный контроль.

Поединок между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.