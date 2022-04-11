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В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов из Франции

Сенатор Джабаров заявил, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отреагировал на решение Франции выслать российских дипломатов. Он заявил, что на этот шаг последует зеркальный ответ, передает РИА Новости.

«Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции. Это однозначно», — подчеркнул сенатор.

Джабаров назвал решение Парижа недружественным шагом, напомнив, что республика присоединилась ко всем санкциям против России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва не изменит свою позицию по Украине из-за ситуации с российскими дипломатами во Франции.

11 апреля французский МИД объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. Также ведомство сообщило, что вызвало советника-посланника посольства России для оглашения решения о высылке дипломатов.

4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства.

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Марина Совина
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