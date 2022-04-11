Кремль оценил встречу Путина и канцлера Австрии

Представитель Кремля Песков заявил, что встреча Путина и Нехаммера была непродолжительной

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил встречу президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, заявив, что она была непродолжительной. Об этом сообщает ТАСС.

«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее Нехаммер заявил, что передал Путину информацию о желании лидера Украины Владимира Зеленского провести с ним личные переговоры. Также он рассказал, что переговоры с Путиным, состоявшиеся 11 апреля, были открытыми и прямыми, но жесткими. По словам Нехаммера, он дал понять российскому президенту, что санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы останутся в силе и будут ужесточаться.

Встреча Путина и Нехаммера продлилась 1 час 15 минут. Канцлер Австрии прибыл в Москву накануне. В субботу, 9 апреля, на Украине он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также мэром Киева Виталием Кличко.