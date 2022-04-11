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Володин посетовал на невозможность лишать гражданства подло ведущих себя россиян

Володин назвал работу бывшей сотрудницы Первого канала Овсянниковой в Die Welt подачкой

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал новость о том, что бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого издания Die Welt. В посте под названием «О печеньках Госдепа», опубликованном в Telegram, политик назвал такую работу подачкой.

По словам Володина, большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине. В то же время спикер Госдумы отметил, что есть и те, «кто ведет себя подло, предательски». «Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают "печеньки Госдепа"», — написал политик.

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«Задумайтесь: что было бы, если подобное произошло бы в США? В лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей. К сожалению, для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», — посетовал Володин на невозможность принять меры.

Он также предположил, что на новой работе Овсянникова будет «оправдывать поставки оружия украинским неонацистам» и «обосновывать введенные против Российской Федерации санкции».

О том, что Овсянникова стала внештатным корреспондентом Die Welt, сообщалось ранее в понедельник, 11 апреля. В своем первом материале для издания Овсянникова рассказала об отношении к ситуации на Украине и о жизни после инцидента в прямом эфире Первого канала.

В конце марта суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении Овсянниковой. Ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Незадолго до этого экс-сотрудницу Первого канала оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия. 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время», держа в руках плакат с призывом остановить спецоперацию России на Украине.

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Олег Давыдов
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