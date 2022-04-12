CAS объяснил отказ в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России

CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыков ЧМ-2022 из-за отказов команд играть с Россией

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил отказ в переносе стыковых матчей чемпионата мира (ЧМ) 2022 года в Катаре с участием сборной России. Об этом сообщается на сайте организации.

CAS отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыков из-за отказов сборных Польши, Чехии и Швеции играть с командой. «Соперники бы получили технические поражения, так как матчи бы не состоялись. Тогда целостность соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) была бы серьезно подорвана», — заявили в суде.

Ранее 12 апреля «Чемпионат.com» сообщил, что РФС собирается подать новые иски в адрес ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации хотят получить денежные компенсации из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, запущенные ФИФА и УЕФА.

21 марта CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей на поздний срок. Таким образом из-за санкций ФИФА сборная России лишилась шансов на участие в мировом первенстве в Катаре.