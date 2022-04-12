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Стало известно о планах РФС подать новые иски в CAS

Российский футбольный союз подаст иски в CAS о возмещении денежных издержек от ФИФА и УЕФА

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Российский футбольный союз (РФС) планирует вновь обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом стало известно изданию «Чемпионат.com».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что РФС намерен подать новые иски в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Речь идет о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений, а также приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключенными ранее контрактами», — пояснил он.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в CAS, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.

Дарья Коршунова
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