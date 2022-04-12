Джонсон и Байден решили положить конец зависимости от энергоресурсов из России

Джонсон и Байден договорились положить конец зависимости Запада от нефти и газа из России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились увеличивать экономическое давление на Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Сообщается, что политики намереваются «решительно положить конец западной зависимости от российских нефти и газа» в ответ на специальную военную операцию России на Украине. Джонсон рассказал Байдену о новом пакете поддержки Киева Лондоном, в который входят противокорабельные ракеты и военные машины. По словам премьера, они должны прибыть на Украину в ближайшие дни и недели.

Джонсон также подчеркнул важность «долгосрочной приверженности» со стороны международного сообщества «свободной Украине» и выразил Байдену соболезнования из-за стрельбы в метро Нью-Йорка, в результате которой пострадали 16 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «санкционный блицкриг», на который рассчитывал Запад с введением ограничений в отношении Москвы, провалился. «Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся», — сказал он по итогам переговоров со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.