Чемпион «Дакара» высказался о будущем показавшего скандальный жест гонщика

Чемпион «Дакара» Карякин заявил, что картингисту Северюхину лучше не возвращаться в Россию

Чемпион ралли-марафона «Дакар» 2017 года, российский гонщик Сергей Карякин высказался о будущем картингиста Артема Северюхина, показавшего скандальный жест, похожий на нацистское приветствие. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Этому человеку лучше не возвращаться в Россию, ему нет здесь места. Это позор для него, для его родителей. Я считаю, что для России его карьера закончена, потому что те люди, которые будут его поддерживать, будут причастны к тому, что он сделал», — заявил Карякин. Он назвал поведение Северюхина подлым и низким.

Инцидент со спортсменом, выступавшим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью. Гонщик объяснил, что так он благодарил команду и своих родных из России, а его жест неверно истолковали.

После этого Международная автомобильная федерация начала расследование в отношении Северюхина. Кроме того, спортсмен был лишен спортивной лицензии от Автомобильного клуба Италии.