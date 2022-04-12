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Канцлера Австрии раскритиковали за встречу с Путиным

NYT: на Западе раскритиковали канцлера Австрии Нехаммера за встречу с президентом Путиным
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Globallookpress.com

Западные аналитики раскритиковали канцлера Австрии Карла Нехаммера за его встречу президентом России Владимиром Путиным на фоне спецоперации на Украине. Об этом пишет New York Times (NYT).

Аналитики обратили внимание на то, что Австрия не является членом НАТО, однако входит в Европейский союз (ЕС). По их мнению, переговоры с лидером страны из ЕС только на руку Путину — это показывает, что усилия США и союзников именно по Североатлантическому альянсу в конце концов не увенчаются успехом.

Помимо этого, авторы статьи указали, что с самого начала военной спецоперации 24 февраля Путин преследовал цель показать именно Вашингтону, который покровительствует Киеву, что Москва еще имеет влияние на Украину.

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6 апреля

Встреча Путина и Нехаммера состоялась в Москве 11 апреля и продлилась 1 час 15 минут. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главной темой встречи лидеров России и Австрии стала ситуация на Украине и экспорт российского газа в Австрию. Он отметил, что переговоры велись в закрытом режиме, без участия журналистов и без пресс-конференции.

Австрийский канцлер рассказал, что переговоры с Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими. По его словам, он призвал российского президента закончить боевые действия на украинской территории.

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Варвара Кошечкина
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