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В сборной Польши отреагировали на отклонение апелляции РФС

В сборной Польши заявили, что ситуация с переносом стыка ЧМ с Россией осталась в прошлом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить аппеляцию Российского футбольного союза (РФС). Его слова приводит Sport24.

«Для нас эта ситуация уже закончилась. Мы выиграли финал плей-офф и квалифицировались на ЧМ. Для нас все это теперь в прошлом», — заявил Квятковски. Он подчеркнул, что это решение Международной федерации футбола (ФИФА), которое не стоит комментировать.

Ранее 12 апреля CAS заявил, что отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре с участием сборной России из-за отказов сборных Польши, Чехии и Швеции играть с командой. В организации посчитали, что целостность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана.

21 марта CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей на поздний срок. Таким образом, из-за санкций ФИФА сборная России лишилась шансов на участие в мировом первенстве в Катаре, а команда Польши обыграла шведов и вышла на мундиаль.

Анастасия Борисова
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