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Российская автомобильная федерация нашла виновника скандала с нацистским жестом

В РАФ заявили, что гонщику Северюхину показывали, какой жест нужно изобразить на подиуме

Кадр: трансляция FIA

Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в своем Telegram-канале нашла виновника скандала с участием картингиста Артема Северюхина, показавшего похожий на нацистское приветствие жест.

«Из-под подиума Артему показывали, что ему нужно изобразить в знак благодарности, и он повторил это. Видео только подтверждает, что он обращается к кому-то, кто находится напротив», — написала Мельникова. Она подчеркнула, что дочь руководителя команды Ward Racing, работавшая на гонке, не нашла в жесте ничего предосудительного.

Инцидент со спортсменом, выступавшим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Северюхин, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью. Гонщик объяснил, что так он благодарил команду и своих родных из России.

После этого Международная автомобильная федерация начала расследование в отношении Северюхина. Кроме того, спортсмен был лишен спортивной лицензии от Автомобильного клуба Италии.

Анастасия Борисова
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