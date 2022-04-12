Американские военные получат дополнительные комплексы ПРО

Lockheed Martin поставит американским военным дополнительные машины комплекса ПРО THAAD

Компания Lockheed Martin поставит американским военным дополнительные машины комплекса противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Оружие будет направлено в рамках дополнения к ранее заключенному контракту. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны США.

В рамках соглашения военным поставят шесть пусковых установок комплекса THAAD, систему управления огнем и связью, а также вспомогательное оборудование. Машины комплекса заказчик получит до 2025 года.

Комплекс THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. В состав комплекса входит пусковая установка с одноступенчатыми противоракетами, командный пункт и радиолокационная станция X-диапазона.

В марте компания Lockheed Martin сообщила, что в состав THAAD интегрировали ракету PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). В ходе испытаний боеприпас поразил цель, которая имитировала баллистическую ракету.

Ранее в том же месяце стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном возможность закупки системы ПРО Arrow у Израиля.