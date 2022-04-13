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МИД допустил приглашение Нуланд в Москву для обсуждения лабораторий на Украине

Рябков допустил, что Нуланд пригласят в Москву для обсуждения биолабораторий на Украине

Фото: Alex Brandon / Reuters

В МИД России допустили возможность пригласить замгоссекретаря США Викторию Нуланд в Москву и уже прорабатывают этот вопрос. С ней хотят обсудить работу биолабораторий США на территории Украины, пояснил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Цитату приводит ТАСС.

По его словам, Вашингтон до сих пор не отреагировал на призывы предоставить информацию об их деятельности в этих лабораториях.

24 марта Минобороны России показало подтверждающую наличие военно-биологических лабораторий на территории Украины карту. По данным ведомства, в стране находились 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах, которые «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность». Восемь объектов располагались в Киеве, пять — в Одессе, еще три — во Львове. По мнению российских властей, работа этих лабораторий непрозрачна, и в ООН должны заняться соответствующим расследованием.

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Виктория Кондратьева
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