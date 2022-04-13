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Претендент на титул чемпиона UFC захотел реванша с Чимаевым

Претендент на титул чемпиона UFC Гилберт Бернс потребовал реванша с Хамзатом Чимаевым

Фото: David Yeazell / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс потребовал реванша с шведом Хамзатом Чимаевым. Его слова привел MMA Junkie.

35-летний бразилец захотел снова провести поединок с Чимаевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Между нами вопрос не решен. Один из нас должен одержать досрочную победу», — заявил Бернс. Бразилец — бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Бернс проиграл Чимаеву на турнире UFC 273, который прошел 10 апреля в американском Джексонвилле. Поединок продлился три раунда. Швед чеченского происхождения впервые одержал победу судейским решением. В UFC намерены организовать Чимаеву поединок против Колби Ковингтона.

На счету Чимаева 11 побед в 11 поединках. Пять из них он добыл под эгидой UFC. Бернс одержал 20 побед при пяти поражениях. В феврале 2021-го он проиграл в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усману.

Николай Костюков
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