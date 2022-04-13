Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Глава Bellator оценил перспективы совместного турнира с UFC

Глава Bellator Скотт Кокер заявил о стремлении провести совместный турнир с UFC

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава Bellator Скотт Кокер оценил перспективы проведения совместного турнира с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Его слова приводит Bloody Elbow.

Кокер выразил стремление провести поединки между чемпионами двух организаций. По его словам, проведение подобного турнира зависит от позиции руководства UFC. «Если они захотят подобного — мы только рады. Правда, надо признать, что это не их бизнес-модель», — заключил Кокер.

По оценке портала MMA-Oracle UFC — лучшая организация в мире. Bellator занял вторую строчку, а на третьем месте расположился российский промоушен Absolute Championship Akhmat.

В Bellator перешел ряд бывших бойцов UFC. В частности, под эгидой промоушена начали выступать Кори Андерсон, Серджио Петтис, Райан Бэйдер.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны предупредило о возможном ударе по Киеву из-за атак по России
Разбрасывающего листовки с фейками о ВС РФ задержала ФСБ в Крыму
Рестораторы объяснили нехватку иностранных спиртных напитков в России
В ООН прокомментировали заявления Байдена о «геноциде» на Украине
Врач дал россиянам советы по борьбе с сезонной аллергией
Квартиру скандального экс-министра пустят с молотка в России
Глава Bellator оценил перспективы совместного турнира с UFC
Россиянам назвали признаки глютенового лица и призвали его обладателей лечиться
Задержанный СБУ Медведчук остался действующим депутатом Верховной Рады
Глава Минюста Британии подал в отставку из-за «патигейта»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.