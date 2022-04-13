Глава Bellator оценил перспективы совместного турнира с UFC

Глава Bellator Скотт Кокер заявил о стремлении провести совместный турнир с UFC

Глава Bellator Скотт Кокер оценил перспективы проведения совместного турнира с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Его слова приводит Bloody Elbow.

Кокер выразил стремление провести поединки между чемпионами двух организаций. По его словам, проведение подобного турнира зависит от позиции руководства UFC. «Если они захотят подобного — мы только рады. Правда, надо признать, что это не их бизнес-модель», — заключил Кокер.

По оценке портала MMA-Oracle UFC — лучшая организация в мире. Bellator занял вторую строчку, а на третьем месте расположился российский промоушен Absolute Championship Akhmat.

В Bellator перешел ряд бывших бойцов UFC. В частности, под эгидой промоушена начали выступать Кори Андерсон, Серджио Петтис, Райан Бэйдер.