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Стала известна реакция фаната на извинения Роналду из-за разбитого телефона

Мать фаната, чей телефон разбил Роналду, рассказала, что мальчик не хочет видеть игрока
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: IMAGO / COLORSPORT / Terry Donnell / Globallookpress.com

Мать фаната, телефон которого разбил нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о реакции мальчика на извинения футболиста. Ее слова приводит Liverpool Echo.

«Джейк не хочет видеть Роналду. Он довольно ясно дал это понять. На него это повлияло сильнее, чем на меня, поэтому я дала ему возможность решать самому. Он не хочет идти на игру "Юнайтед", он не хочет встречаться с Роналду», — заявила женщина. Она подчеркнула, что этим делом должна заниматься полиция.

Инцидент произошел 9 апреля. После матча с «Эвертоном», уходя с поля в подтрибунное помещение, Роналду выбил из рук фаната телефон. После этого игрок извинился и заявил, что был расстроен поражением своей команды со счетом 0:1. Он пригласил болельщика посмотреть матч на стадионе «Олд Траффорд».

На следующий день полиция начала расследование в отношении нападающего. В правоохранительных органах подчеркнули, что мать мальчика обвинила Роналду в нападении на сына.

Анастасия Борисова
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