Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Атлетико М
0:0
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Ливерпуль
3:3
Завершен
Бенфика
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Сегодня
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

«Ливерпуль» упустил победу и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: PHIL NOBLE / Reuters

Английский «Ливерпуль» сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой» со счетом 3:3 во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал еврокубка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в «Ливерпуле». Хозяева поля открыли счет на 21-й минуте — отличился французский защитник Ибраима Конате. На 32-й минуте Гонсалу Рамуш сравнял счет. На 55-й минуте Роберто Фирмино вернул преимущество «Ливерпулю». Он оформил дубль на 65-й минуте, сделав счет 3:1.

Несмотря на преимущество в два мяча «Ливерпуль» упустил победу в матче: в заключительном отрезке встречи игрокам португальского клуба удалось дважды поразить ворота соперников и сравнять счет. Отличились Роман Яремчук и Дарвин Нуньес. «Ливерпуль» вышел в следующий этап за счет победы в первом матче со счетом 3:1.

13 апреля путевки в полуфинал обеспечили себе мадридский «Реал» и «Вильярреал». Они выбили из турнира лондонский «Челси» и мюнхенскую «Баварию» соответственно. Полуфинальные матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия ввела персональные санкции против канадских сенаторов
Москвичи летом разобьют огороды прямо в городе
Названо условие для присоединения двух областей Украины к России
В Пентагоне рассказали о попытке связаться с Шойгу
Китайский нефтяной гигант приготовился отступать с Запада
«Ливерпуль» упустил победу и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Во Франции сменился начальник военной разведки
В Белом доме рассказали об антироссийской риторике Байдена
Псаки рассказала о возможности расширения санкций США в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.