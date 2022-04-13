«Ливерпуль» упустил победу и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой» со счетом 3:3 во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал еврокубка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в «Ливерпуле». Хозяева поля открыли счет на 21-й минуте — отличился французский защитник Ибраима Конате. На 32-й минуте Гонсалу Рамуш сравнял счет. На 55-й минуте Роберто Фирмино вернул преимущество «Ливерпулю». Он оформил дубль на 65-й минуте, сделав счет 3:1.

Несмотря на преимущество в два мяча «Ливерпуль» упустил победу в матче: в заключительном отрезке встречи игрокам португальского клуба удалось дважды поразить ворота соперников и сравнять счет. Отличились Роман Яремчук и Дарвин Нуньес. «Ливерпуль» вышел в следующий этап за счет победы в первом матче со счетом 3:1.

13 апреля путевки в полуфинал обеспечили себе мадридский «Реал» и «Вильярреал». Они выбили из турнира лондонский «Челси» и мюнхенскую «Баварию» соответственно. Полуфинальные матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.