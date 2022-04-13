Депутат предложил придумать наказание для ушедших из России компаний

Депутат Черняк предложил придумать наказание для демонстративно ушедших из России компаний

Депутат Госдумы Алексей Черняк заявил, что демонстративный уход из России иностранных компаний не должен остаться безнаказанным. Об этом он рассказал РИА Новости.

Парламентарий указал, что западные компании, заявляя об уходе с российского рынка, тем самым проявляют неуважение к стране и людям, которые пользовались их услугами. «Необходимо реальное экономическое наказание. Предлагаю подобные компании, в том числе из IT-сферы, внести в недружественный список, чтобы в последующем исключить их возвращение на наши рынки», — заявил он.

Черняк уточнил, что можно принять законодательный акт, который запретит недружественным иностранным компаниям работать в России в течение десяти лет с дальнейшей пролонгацией. При этом в случае отказа компаний от недружественных действий в отдельных случаях сроки запрета могут быть пересмотрены.

Многие зарубежные компании после начала спецоперации на Украине объявили о временном уходе с российского рынка и о приостановке деятельности на территории России. Так, французский производитель косметики L'Oreal принял решение о временном закрытии всех точек продаж и онлайн-магазинов в России. Американская корпорация Procter & Gamble сообщила о прекращении инвестиций в Россию и рекламной активности.

The Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) объявила о приостановке деятельности в России. На следующий день о прекращении рекламной деятельности и продажи ряда товаров заявила компания PepsiCo.

Отдельные компании вводят дополнительные меры с целью убедиться, что граждане России не смогут обойти санкции. К примеру, французский модный дом Chanel запретил продавать товар жителям России. Покупателям за рубежом предъявляют подписать бланк, в котором говорится «Дословно: "Я не живу в России и не буду носить продукцию на территории России"».

