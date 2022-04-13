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Россия вышлет старшего дипломата посольства Чехии в ответ на провокации Праги

МИД объявил старшего дипломата посольства Чехии персоной нон грата в ответ на провокации

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

МИД России вышлет из страны старшего дипломата посольства Чехии в Москве, он должен покинуть страну до 16 марта. Его объявили персоной нон грата в ответ на провокации Праги, сообщили в ведомстве. Об этом пишет РИА Новости.

В российский МИД был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька. Ему был заявлен «решительный протест в связи с принятым в марте чешской стороной провокационным решением объявить персоной нон грата советника-посланника посольства России в Праге».

«Послу вручена нота министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля», — заявили в министерстве.

За последние недели ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинению в шпионаже. Речь идет о Португалии, Испании, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Японии, Чехии и ряде других государств.

В свою очередь, МИД России пообещал ответить на действия этих стран в отношении сотрудников дипведомств. Всего из разных стран мира за последние недели было выслано около 200 российских дипломатов.

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Марина Совина
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