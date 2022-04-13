Россиянам объяснили ограничения платежей по картам UnionPay

Экономист Григорьев объяснил, что платежи по картам UnionPay не проходят только из России

Покупатели не могут расплатиться за покупки в иностранных интернет-магазинах и на зарубежных онлайн-платформах картами UnionPay только из России. Как работают платежи через китайскую систему, «Ленте.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Проблемы у россиян с оплатой с помощью карт китайской платежной системы в иностранных онлайн-магазинах связаны с локацией, откуда осуществляется платеж, считает экономист. Как выяснил «Коммерсантъ», китайский пластик, который стал популярен в России после ухода из страны Visa и Mastercard, а также введения ограничений против платежной системы «Мир», принимается не везде.

«Наши соотечественники, которые уже открыли карты UnionPay, пытаются ими платить в иностранных интернет-магазинах. В этом случае всегда виден IP-адрес устройства, с которого производится платеж, а он идет из России. Не имеет значения, кто его производит. Я допускаю, что какие-то иностранные продавцы блокируют платежи картами UnionPay, идущие из России. Скорее всего, гражданин Китая, который находится в России с картой, выпущенной у себя в стране, тоже столкнется с трудностями. Невозможно выяснить, кому принадлежит карточка — китайцу или россиянину», — сказал он.

При этом у UnionPay нет возможности помочь россиянам скрыть свое местоположение при оплате товаров и услуг у зарубежных продавцов.

То, что касается обхода, думаю, это невозможно из-за того, что можно отследить, откуда идет трафик. Но, если мы будем платить в Турции или Таиланде [выпущенной в России] картой UnionPay, тогда все будет нормально Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Однако расплатиться из России по китайской карте с западными онлайн-сервисами и магазинами возможно, если знать, с какими банками они сотрудничают, считает экономист.

«Все будет зависеть не от сервисов, а от банка, который обслуживает эту систему. Если сама по себе платформа, на которой вы что-то покупаете, западная, ее и обслуживает американский или европейский банк, он может выявить, откуда идет трафик. Если китайский банк будет обслуживать платформу, где вы что-то покупаете, ему будет все равно», — пояснил он.

По мнению специалиста, теперь при трансграничном платеже у UnionPay нет преимуществ перед отечественными картами «Мир». Однако в других странах расплатиться китайской картой, даже выпущенной в России, возможно. Таким образом, поехать за границу и получить в местном банке карту, чтобы расплачиваться ей в России с западными сервисами, будет бессмысленно, заключил он.

