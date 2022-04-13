В США заметили необычную особенность китайского Y-20

В The Drive заметили необычную особенность у китайского военного самолета Y-20

У китайского тяжелого военно-транспортного самолета Y-20 есть необычная особенность, пишет американское издание The Drive.

«Четырехдвигательный военный грузовой самолет может быть сконфигурирован по мере необходимости с верхней палубой с местами для десятков пассажиров, что позволяет по-прежнему размещать груз внизу», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что аналогичные возможности имеет российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, на верхней палубе которого опционально могут разместиться до 80 человек. В публикации допускается, что вместимость верхней палубы Y-20 будет аналогичной.

В апреле The Drive заметило, что отправка из Китая в Сербию шести тяжелых военно-транспортных самолетов Y-20 стала не только сюрпризом для специалистов по отслеживанию полетов, но и демонстрацией НАТО растущего глобального присутствия Китая.

В апреле газета South China Morning Post написала, что Пекин втайне поставил Белграду ЗРК HQ-22.

В декабре 2020 года издание The Drive утверждало, что Китай заменил российские турбовентиляторные двигатели Д-30КП-2, использующиеся на Y-20, на собственные более мощные WS-20.