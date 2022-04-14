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Франция начала расследовать военные преступления на Украине

Франция приступила к четырем расследованиям возможных военных преступлений на Украине

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам военных преступлений, предположительно произошедших на территории Украины с начала российской спецоперации. Речь идет о преступлениях, совершенных в отношении французских граждан на Украине, заявил генерал Жан-Филипп Рейлан, командующий центральным управлением по борьбе с преступлениями против человечности. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, французские следователи уже собрали необходимую информацию. Группа научных и технических специалистов прибыла на Украину 11 апреля.

Украинские власти обвиняют российских военных в преступлениях против мирного населения сразу в нескольких городах, Минобороны РФ опровергает обвинения. На фоне заявлений Киева европейские страны ввели новый пакет санкций и выслали множество российских дипломатов.

Виктория Кондратьева
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