Способность Северной Кореи нанести ядерный удар по США посчитали недоказанной

Салливан назвал недоказанной способность КНДР нанести ядерный удар по США

Белый дом считает недоказанной способность Северной Кореи (КНДР) нанести ядерный удар по территории Соединенных Штатов. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Кроме того Салливан подверг сомнению возможности северокорейской армии произвести и запустить боеголовку для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способную достичь американского континента. «Они находятся в той модели поведения, которая сопровождается организацией провокаций», — заявил Салливан.

«Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Считаю, что вы услышите из Северной Кореи больше насчет ее усилий, призванных продвинуть вперед ее ядерную и ракетную программы в предстоящие недели и месяцы», — добавил советник президента США Джо Байдена.

По словам Салливана, Соединенные Штаты тесно координируют свою политику в отношении КНДР с Южной Кореей, Японией и даже «говорят об этом» с Китаем.

28 марта Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения. До этого разведка и военные Южной Кореи заподозрили, что КНДР готовится к испытательному ядерному взрыву. По данным ведомств, об этом свидетельствуют работы по восстановлению одного из четырех туннелей на северокорейском полигоне Пунгери, которые в настоящее время проводит Пхеньян.