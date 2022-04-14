Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США оценили вероятность диалога Байдена и Путина

Помощник президента США заявил, что контакты между Байденом и Путиным не планируются

Фото: The White House / Reuters

Контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ближайшее время не планируются. С таким заявлением в четверг, 14 апреля, выступил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

«У нас нет ничего на горизонте», — подчеркнул он, оценивая вероятность разговора Байдена и Путина по видеосвязи или иным каналам в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине «геноцидом». При этом он отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными».

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что считает подобные высказывания неприемлемыми. Он напомнил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Вертолеты ВСУ нанесли шесть авиаударов по поселку в Брянской области
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней девушкой
Вяльбе ответила противникам ее переизбрания в совет FIS
Стало известно о состоянии найденного в мусоропроводе младенца
Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара
Способность Северной Кореи нанести ядерный удар по США посчитали недоказанной
Убивший и расчленивший жену супруг «Мисс-Кузбасс 2010» предстанет перед судом
Диетолог предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении местного православного собора
Россияне резко расхотели покупать жилье в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.