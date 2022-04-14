США заявили о необходимости регулярных контактов с Россией на уровне посольств

В Госдепе заявили, что США поддерживают регулярные контакты с Россией на уровне посольств

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что Вашингтон поддерживают регулярные контакты с Россией на уровне посольств и понимает их необходимость, сообщает ТАСС.

«В этом цель нашего дипломатического присутствия в России и по всему миру — иметь возможность поддерживать контакты с принимающими странами. У нас, конечно, есть работающее посольство в Москве. Посол [Джон] Салливан, как и его заместители и коллеги, поддерживают регулярные контакты с российскими коллегами по вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявил представитель Госдепа.

Он также добавил, что особенно важно сохранять дипломатические отношения в период роста напряженности и мировых кризисов.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев рассказал, что новые санкционные запреты в отношении российского финансового сектора и официальных лиц, которые стали уже рутинным действием в рамках развернутой Вашингтоном экономической и информационной войны против России, свидетельствуют о явном дефиците оставшихся в распоряжении США рестриктивных мер.