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США заявили о необходимости регулярных контактов с Россией на уровне посольств

В Госдепе заявили, что США поддерживают регулярные контакты с Россией на уровне посольств

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что Вашингтон поддерживают регулярные контакты с Россией на уровне посольств и понимает их необходимость, сообщает ТАСС.

«В этом цель нашего дипломатического присутствия в России и по всему миру — иметь возможность поддерживать контакты с принимающими странами. У нас, конечно, есть работающее посольство в Москве. Посол [Джон] Салливан, как и его заместители и коллеги, поддерживают регулярные контакты с российскими коллегами по вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявил представитель Госдепа.

Он также добавил, что особенно важно сохранять дипломатические отношения в период роста напряженности и мировых кризисов.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев рассказал, что новые санкционные запреты в отношении российского финансового сектора и официальных лиц, которые стали уже рутинным действием в рамках развернутой Вашингтоном экономической и информационной войны против России, свидетельствуют о явном дефиците оставшихся в распоряжении США рестриктивных мер.

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Марина Совина
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