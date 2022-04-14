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Появились подробности о пострадавших при обстреле российского региона Украиной

Ребенок, пострадавший при обстреле брянского села, получил сквозное ранение в голову

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Ребенок, который пострадал при обстреле со стороны Украины села в Брянской области, получил сквозное ранение в голову. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, его слова передает ТАСС.

«У ребенка, пострадавшего в результате обстрела в Брянской области, сквозное ранение в висок. (...) Это ребенок — год и девять месяцев — в правый висок вошел осколок, в левом застрял», — рассказал подробности глава области.

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Также тяжелую травму получила 70-летняя жительница села — ей оторвало ногу. На данный момент пожилой россиянке уже провели операцию.

Об обстреле граничащего с Украиной поселка Климово стало известно 14 апреля. По данным Минздрава России, при авиаударе пострадали восемь человек, шесть из которых госпитализированы.

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Никита Абрамов
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