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Россияне назвали сумму для обустройства рабочего места на даче

«Яндекс. Маркет»: россияне готовы обустроить дачное рабочее место за 20 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Сервис «Яндекс. Маркет» провел опрос пользователей с целью выяснить, какую сумму россияне готовы потратить для обустройства рабочего места на даче. Каждый десятый респондент готов заплатить за стол, лампу, кресло 20 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

Примерно половина тех, кто готов работать в жаркое время за городом, может позволить отдать за обустройство не более 5 тысяч рублей (так ответили 45 процентов опрошенных). 19 процентов респондентов морально готовы к сумме в 10 тысяч рублей, 9 процентов — к сумме в два раза больше.

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В опросе участвовали пользователи маркетплейса в возрасте 18-40 лет. Каждый четвертый из них (25 процентов) хочет работать удаленно за городом, 35 процентов будут выбираться на дачу периодически.

Во время анкетирования также стало известно, что 30 процентов участников опроса планируют большую часть лета провести на даче, 12 процентов намерены перебраться туда на несколько месяцев.

Среди тех, кто стремится на летнюю удаленку, 30 процентов мечтают совместить работу и физический труд по уходу за садом и огородом.

Ранее россияне назвали главную проблему работы на удаленке. Главными минусами работы из дома стали трудности с самодисциплиной и более длинный, чем в офисе, рабочий день.

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Вера Владзиевская
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