Стерлинг назвал Яна боксерской грушей

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна боксерской грушей

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг прокомментировал исход поединка против россиянина Петра Яна. Американец выступил в эфире шоу The MMA Hour.

32-летний Стерлинг заявил, что россиянин оказался слишком медленным. «Я мог ударить его, когда хотел», — отметил он. Американец назвал россиянина боксерской грушей. «Он просто ждет, пока ты устанешь, и пытается загнать тебя в угол. Если ты хорошо работаешь ногами, то Яну непросто», — подытожил Стерлинг.

Стерлинг и Ян встретились в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 10 апреля. Американец одержал победу раздельным решением судей и удержал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. После поединка Ян потребовал проведения реванша.

В марте 2021-го Ян потерял титул чемпиона UFC в поединке со Стерглингом. Россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение из-за дисквалификации.