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Спорт

Стерлинг назвал Яна боксерской грушей

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна боксерской грушей

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг прокомментировал исход поединка против россиянина Петра Яна. Американец выступил в эфире шоу The MMA Hour.

32-летний Стерлинг заявил, что россиянин оказался слишком медленным. «Я мог ударить его, когда хотел», — отметил он. Американец назвал россиянина боксерской грушей. «Он просто ждет, пока ты устанешь, и пытается загнать тебя в угол. Если ты хорошо работаешь ногами, то Яну непросто», — подытожил Стерлинг.

Стерлинг и Ян встретились в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 10 апреля. Американец одержал победу раздельным решением судей и удержал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. После поединка Ян потребовал проведения реванша.

В марте 2021-го Ян потерял титул чемпиона UFC в поединке со Стерглингом. Россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение из-за дисквалификации.

Николай Костюков
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