Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле Брянской области
Все пострадавшие в результате обстрела Климовского района Брянской области со стороны Украины живы, их состояние оценивается как стабильное. Об этом в пятницу, 15 апреля, со ссылкой на правительство российского региона пишет ТАСС.
Об атаке на пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области украинскими войсками стало известно днем 14 апреля. Предварительно сообщалось, что в момент обстрела там находились около 30 беженцев, которые следовали в Россию с территории Украины.
В результате пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина и двухлетний ребенок.
По данным Следственного комитета России (СКР), два вертолета ВСУ нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.
14 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявлял о госпитализации шести человек. Он уточнял, что из них в тяжелом состоянии — ребенок с ранением головы и пожилая женщина. Состояние 25-летней беременной женщины и еще троих пострадавших оценивается как средней тяжести.