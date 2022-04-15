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Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле Брянской области

Власти Брянской области сообщили о стабильном состоянии пострадавших при обстреле

Фото: Дмитрий Карась / РИА Новости

Все пострадавшие в результате обстрела Климовского района Брянской области со стороны Украины живы, их состояние оценивается как стабильное. Об этом в пятницу, 15 апреля, со ссылкой на правительство российского региона пишет ТАСС.

Об атаке на пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области украинскими войсками стало известно днем 14 апреля. Предварительно сообщалось, что в момент обстрела там находились около 30 беженцев, которые следовали в Россию с территории Украины.

В результате пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина и двухлетний ребенок.

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По данным Следственного комитета России (СКР), два вертолета ВСУ нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

14 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявлял о госпитализации шести человек. Он уточнял, что из них в тяжелом состоянии — ребенок с ранением головы и пожилая женщина. Состояние 25-летней беременной женщины и еще троих пострадавших оценивается как средней тяжести.

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Евгения Куликова
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