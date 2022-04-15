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Фетисов высказался об отказе финских врачей оперировать хоккеиста из России

Вячеслав Фетисов назвал безобразным отказ финских врачей оперировать хоккеиста из России
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отказе финских врачей оперировать хоккеиста «Толпара» (молодежной команды российского «Салавата Юлаева» — прим «Ленты.ру»). Его слова приводит ТАСС.

Фетисов назвал ситуацию ужасной и безобразной. «В голове не укладывается, как это может произойти. Доктор — это тот человек, который должен помогать тому, кому нужна эта помощь, неважно, какой он национальности», — заявил он.

14 апреля спортивный журналист Василий Уткин назвал позицию финских медиков, которые отказались лечить российских граждан, нарушением клятвы Гиппократа. По мнению Уткина, они перестают быть врачами.

Днем ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о трудностях в отношениях с Финляндией. По словам функционера, финские врачи отказали в операции игроку молодежной команды российского клуба.

Анастасия Борисова
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