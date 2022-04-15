Героиня популярного шоу на ТНТ раскрыла сложность участия в проекте

Героиня шоу «Холостяк» Сапета назвала обилие общения на съемках сложностью проекта

Героиня девятого сезона популярного шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, модель Яна Сапета раскрыла сложность участия в проекте. В беседе с ELLE она назвала одной из трудностей программы то, что ей приходилось много общаться с другими участницами проекта.

Сапета рассказала, что героини проекта на съемках жили в одном здании. «В доме постоянно шли какие-то обсуждения. Для меня лично это было сложно, так как я люблю побыть наедине с собой», — пожаловалась на обилие разговоров собеседница издания. Модель добавила, что во время проживания с другими девушками ей приходилось слушать много лишней информации.

Она также отметила, что участницам шоу приходилось уживаться и с теми героинями проекта, которые были им несимпатичны. В связи с этим Сапета выразила уверенность в том, что девушкам на программе было сложнее, чем «холостякам».

Ранее другой герой «Холостяка», бизнесмен Александр Гранков, раскрыл закулисье проекта. Участник программы рассказал, что ему было непросто сразу выучить имена всех девушек. Он также признался, что поначалу сильно волновался на съемках.

Девятый сезон «Холостяка» транслируется на ТНТ с марта 2022 года. В отличие от других сезонов проекта, в нем участвуют сразу двое мужчин, а участницы могут определять, с кем они хотят построить отношения. Ранее стало известно, что одним участников передачи оказался 27-летний российский бизнесмен Александр Гранков. Вторым «холостяком» стал предприниматель из Казахстана, 26-летний Димаш Адилет.

