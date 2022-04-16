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Минобороны России назвало ложью заявление Зеленского о потерях ВСУ

Минобороны России сообщило, что на 16 апреля ВСУ потеряли 23,3 тысячи человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство обороны России озвучило потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на субботу, 16 апреля. Как сообщил журналистам официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, они составили порядка 23,3 тысячи человек.

23 367

человек составили потери потери ВСУ и иностранных наемников

Так, Конашенков назвал ложью недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют от 2,5 до 3 тысяч человек.

Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины

Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

Конашенков пообещал, что в скором времени Минобороны будет публиковать отдельные данные из украинских документов о своих потерях, которые содержат информацию о месте гибели и захоронения погибших.

Самолет под Одессой

Кроме того, официальный представитель оборонного ведомства РФ сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили под Одессой украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники.

Также над Лозовой и Веселой были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Всего, по данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин.

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Мариуполь

В ходе брифинга Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от ВСУ, в городе больше не осталось боевиков «Азова» и иностранных наемников. Остатки украинской группировки, по его словам, заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». «Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться», — сказал Конашенков.

15 апреля стало известно, что в Мариуполе силы России и Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили попытку прорыва на «Азовсталь» колонны украинских военных. Отмечалось, что украинские военные время от времени пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к заводу, либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой.

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До этого от украинских военнослужащих и националистов был зачищен металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Российские военные совместно с бойцами ДНР взяли объект под полный контроль.

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Марина Совина
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