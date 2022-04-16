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Уволившего Константина Райкина ректора Полянкина поместили под домашний арест

Ректора ВШСИ Полянкина поместили под домашний арест до 3 мая в рамках дела о мошенничестве
Константин Райкин и Анатолий Полянкин

Константин Райкин и Анатолий Полянкин. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) (ранее называлась Театральная школа Константина Райкина) Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина с должности художественного руководителя заведения, поместили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева, передает ТАСС.

Полянкин был арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Арест продлится до 3 мая.

15 апреля стало известно, что ректора допросили после увольнения Райкина. Жена Полянкина связала происходящее с возникшим из-за увольнения конфликтом. По ее словам, мужа отправили «без лекарств и еды на Петровку». «Ломать. Отправив меня за лекарствами домой и обещанием, что подождут, тут же увезли, не дав передать лекарства», — заявила она. При этом официальной информации о допросе Полянкина не поступало.

Скандальное увольнение

Об увольнении Константина Райкина с поста художественного руководителя школы, основанной им самим в 2012 году, стало известно 12 апреля. Отмечалось, что это решение принял ректор Анатолий Полянкин.

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Позже артист подтвердил свое увольнение. «Он [Полянкин] убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — сказал Райкин. Он добавил, что вместе с юристом намерен оспорить это решение.

Позже Райкин и вовсе заявил, что готов сделать ВСШИ государственным вузом.

В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И если мне повезет эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза

Константин РайкинНародный артист России

Также стало известно, что Полянкин приказал охране не пускать в вуз ни студентов, ни преподавателей, поэтому для проведения занятий часто приходилось вызывать полицию. Кроме того, ни Райкин, ни другие преподаватели не получали зарплату на протяжении двух месяцев.

Приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года из-за «ухудшения материального положения» учебного заведения Полянкин подписал в конце марта. Как рассказали в студсовете, ректор не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами, а также не озвучил своих дальнейших планов на последующее восстановление образовательного процесса. Несмотря на это, 5 апреля суд запретил приостановку деятельности Высшей школы сценических искусств.

Увольнение Райкина возмутило студсовет

Студенческий совет ВШСИ посчитал решение об увольнении Райкина «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Там также призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

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Российская актриса Анна Чиповская также выступила против увольнения Константина Райкина. По ее мнению, «истинного художественного руководителя уволить невозможно». «Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ», — сказала она.

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин назвал ситуацию с увольнением Райкина «парадоксальным, фантастическим и абсолютно нереальным анекдотом». Он подчеркнул, что люди шли учиться именно к Райкину, так как он является известным артистом, режиссером и педагогом, который и создал Театральную школу. «Константин Райкин — это имя, известное всем. А Анатолия Полянкина до этой истории мало кто знал», — заключил Калягин.

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Марина Совина
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