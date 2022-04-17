На Камчатке умер участник Авачинского марафона

На Камчатке во время Авачинского марафона умер 61-летний участник из Татарстана

В Камчатском крае выясняют причины смерти 61-летнего спортсмена из Татарстана, скончавшегося во время Авачинского марафона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что погибший не жаловался на самочувствие, у него был медицинский допуск к участию в соревнованиях. Мужчине стало плохо после того, как он прошел около 40 километров трассы. «Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс имени Фатьянова в Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении. Медики из автомобиля реанимации констатировали смерть.

В пресс-службе отметили, что причину смерти мужчины установят эксперты.

В 2021 году во время Авачинского марафона погиб лыжник. Сообщалось, что у мужчины 1960 года рождения оторвался тромб.